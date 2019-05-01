شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الظفرة: خسرنا مباراة وكسبنا فريقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد مجلس إدارة نادي الظفرة سعادته بفريقه الذي بلغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأكد أن النادي كسب فريقاً قوياً يستطيع أن ينافس على البطولات.

قال مجلس إدارة النادي وشركة الظفرة لكرة القدم عبر الحساب الرسمي للنادي «نشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، ونؤكد خسرنا مباراة وكسبنا فريقاً».

وتوجّه مجلس إدارة النادي، وشركة الظفرة لكرة القدم، بالشكر إلى اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة فوك رازوفيتش على ما قدمه الفريق في النهائي الكبير.

كما وجهت إدارة النادي أيضاً الشكر إلى جماهير الفريقة التي آزرته في استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين، وكان منظر جماهير الفارس مميزاً في المدرجات.

واتفق أعضاء مجلس الإدارة بعد المباراة على فخرهم ورضاهم عن المردود العام لفرسان الظفرة.

وأشار خالد السناني، حارس مرمى الظفرة، إلى أن غياب الحظ والتوفيق كان أهم أسباب خسارة فريقه أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة.

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وقال «الظفرة قدم مباراة جيدة، وكان منافساً شرساً، ولكن الحظ لم يحالفنا بالتتويج بالكأس لأول مرة في تاريخ الفريق، والقادم افضل، هي فرصة لا تتوفر لنا أكثر من مرة، والأمل موجود في المواسم المقبلة، الآن هدفنا إنهاء الدوري في مركز متقدم».

وأضاف: «نحن خسرنا لقب الكأس، لكن لم نخسر عناصر شابة، الجميع لم يقصر، وأدى دوره داخل الملعب بالرغم من الغيابات المؤثرة التي خاض بها الظفرة المباراة النهائية، ولكن هذه كرة القدم».

واختتم حديثه: «الحظ لم يحالفنا، لم نمتلك الخبرات الكافية بعكس المنافس، نبارك لشباب الأهلي دبي التتويج بالكأس، وإن شاء الله نستطيع التعويض في القادم».

وأشار المغربي أمين عطوشي، مدافع الظفرة إلى أن فريقه كان يرغب في تحقيق لقب كأس رئيس الدولة لأول مرة، وإسعاد جماهير النادي.

وبيّن أن زملاءه اللاعبين قدموا مجهوداً مقدراً، ولكن مباريات الكؤوس عادة ما تحسم على تفاصيل صغيرة، وفي الأخير كسب المنافس ونتطلع الى الأفضل. وقال «صحيح أن فريق شباب الأهلي يمتلك خبرة النهائيات، ولكن أيضاً للظفرة عدد من العناصر خاضت مباريات نهائية مع أندية أخرى، وبالتأكيد أن الخبرة ساعدت المنافس، وفي المقابل كان علينا إدارة المباراة بشكل افضل للوصول للهدف».

وأكد عطوشي أن غياب البرازيلي ديجو للإصابة، وراشد مهير للإيقاف، وخروج عبدالله الرفاعي مصاباً خلال المباراة، عوامل ساهمت في الخسارة بالرغم من أن جميع العناصر التي شاركت أدت دورها كاملاً.

وأبدى محترف الظفرة سعادته بموسمه الأول مع الظفرة، مؤكداً رغبته في أن يكون إضافة للفريق.