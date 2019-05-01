كايو سيستمر مدرباً للنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكدت مصادر أن شركة كرة القدم بنادي النصر تتجه للتعاقد مع البرازيلي كايو زاناردي مدرباً للفريق بصفة دائمة، بعدما شغل المنصب هذا الموسم مرتين بصفة مؤقتة.

وخاض المدرب البرازيلي مع «العميد» بعدما حل بديلا ً للإسباني بينات 4 مباريات في الدوري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، ويلعب النصر مع بني ياس الجمعة في الجولة 23 من الدوري.