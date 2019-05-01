نجاح كبير لزوارق أبوظبي في المرحلة الأولى بتحدي روين الكلاسيكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت زوارق أبوظبي سيطرة كبيرة في المرحلة الأولى من تحدي روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا1 وسباق ال24 ساعة أمس، والذي يقام في مدينة روين الفرنسية، وذلك بتسجيل زورق «أبوظبي 35» أفضل عدد من الدورات خلال أول ساعتين والوصول إلى 80 دورة في حين دخل زورق أبوظبي 36 ضمن الخمسة الأوائل منذ المرحلة الأولى وبالوصول إلى 75 دورة،

حافظت الزوارق على حظوظ الإمارات عالية للفوز بلقب التحدي المثير والذي يدخل موسمه السابع والخمسين في 2019، ومن المقرر أن يستمر السباق بالأمس حتى الواحدة ليلاً على أن يستأنف اليوم في تمام السابعة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً بتوقيت فرنسا.

وسجل زورق «أبوظبي 35» توقيتاً مميزاً بإنهاء مسار السباق ودورة كاملة في 1:22:578 حول المسار الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات وستمائة متر، وجاءت بداية هذا الموسم والسباق لتكون أفضل كثيراً من الموسم الماضي والذي تأجلت فيه الانطلاقة الأولى لسبع ساعات كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية والبرودة القارسة.

وكان السباق قد بدأ صباح أمس بمشاركة المتسابقين راشد الطاير، راشد القمزي، شون تورنتي، وتوليو أباتي على زورق «أبوظبي 35» في حين شارك المتسابقون ماجد المنصوري، فالح المنصوري، محمد المحيربي، وراشد الرميثي على زورق «أبوظبي 36» حيث تأتي مشاركة الفريق من أجل تكرار الفوز مجدداً باللقب الذي حققه في موسم 2016 في أول حضور ومشاركة للأبطال.

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وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن تحقيق زوارق الفريق رقم 35 و36 في اليوم الأول للبطولة لأرقام عالية وقياسية في منافسات اليوم بشكل عام، وقال: «لا نستطيع إطلاق الأحكام النهائية حتى اليوم الثاني من البطولة وختام المنافسة، ولكن بشكل عام فإن زوارقنا قد أبدعت في المرحلة الأولى وحققنا أرقاماً متميزة، أسلوب اللجنة المنظمة في حساب أصحاب المراكز الأولى لا ينكشف حتى اليوم الثاني، وسنعرف مع نهاية اليوم مراكز أبطالنا أين ستكون».

وقدم راشد القمزي الذي كان أحد المنطلقين على زورق «أبوظبي 35» أداء متميزاً وذلك بالتقدم من خلال دخوله ثالث المنطلقين على الزورق وتسجيل المستوى المطلوب في الحصة المخصصة له ضمن السباق، وكان تقدم القمزي قد انعكس بالإيجاب على مستوى بقية المشاركين على الزورق لكي يستمر تقدم الزورق وبقوة في المرحلة الأولى، القمزي الصغير أكد أن المتعة حاضرة وبقوة في تحدي 24 ساعة والذي يعتبر مهماً للمتسابق من أجل الوصول إلى مستوى عال من اللياقة البدنية والتحضير، وقال: «نشارك في البطولة منذ أربعة مواسم وأتمنى أن نحقق اللقب للمرة الثانية خاصة أن فريقنا يقدم أداء كبيراً ومتوازناً في كل مرة».

وكان المتسابق محمد المحيربي أحد نجوم زورق «أبوظبي 36» قد لقي إقبالاً كبيراً من رغبة الجمهور في التقاط الصور التذكارية وأيضاً الحصول على توقيع المتسابق المعروف على مستوى سباقات الفورمولا4 أيضاً في مشاركاته في البطولة العالمية منذ سنوات والتي تقام بالتزامن مع بطولة العالم لزوارق الفورمولا1.

وأكد المحيربي أن ساعات القيادة في منافسات ال24 ساعة تعادل قيادة الزورق طيلة الموسم في أي بطولة أخرى، وقال: «هنا قد يخوض المتسابق ست فترات على مدار اليومين تبلغ 12 ساعة قيادة، وهو رقم أكبر من المشاركة في بطولات الفورمولا1 والفورمولا2 خاصة أن ساعات القيادة المكثفة لابد أن تحظى بتركيز كبير وعدم انخفاض في مخزون اللياقة البدنية».