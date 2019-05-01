شكرا لقرائتكم خبر عن جشك: لحظة خالدة في مسيرتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد جشك، لاعب شباب الأهلي: تتويجي مع فريق شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لحظة خالدة في مسيرتي، خاصة أنها الأولى بالنسبة لي، وهذا شرف كبير لأي لاعب، وقد اجتهدنا وكنا على قدر المناسبة والحدث الذي توج جهودنا كفريق وحققنا هدفنا، وهذا إنجاز كبير قاد للتأهل لدوري أبطال آسيا في نسخته القادمة لأكون على مشارف المشاركة فيها مع زملائي».
وعن رأيه فيما قدمه مع الفريق هذا الموسم قال: «أنا راضٍ عما قدمته وإن كنت لم أحصل بعد على فرصتي كاملة وفي الوقت نفسه أحترم رؤية المدرب الذي يختار التشكيلة لصالح الفريق، وما زال لدي الكثير لأقدمه في المستقبل وأطمح للمزيد من التتويج».
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