عبد المجيد: الكأس رقم 13 وليس 9

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبد المجيد حسين، عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «نبارك لقادة النادي الشيوخ، ولكل اللاعبين والجهاز الإداري والفني وجماهير النادي الفوز بالكأس الغالية والذي تحقق بروح الفريق الواحد التي قادت الفريق إلى الإنجاز الكبير».

وأضاف: «للعلم فقط هذا الكأس ليس التاسع بل رقم 13 بعد الدمج فهناك 8 ألقاب حققها الأهلي و4 ألقاب حققها الشباب (سابقاً)، ووفق هذا تكون المحصلة 13 لقباً للكأس الغالية، وهذا يحملنا مسؤوليات كبيرة في الاستمرار على هذا النهج على كل الألقاب وقرار الدمج كان مبنياً على أن يكون النادي منافساً على كل البطولات للمحافظة على الإنجازات».

وتابع عبد المجيد: «بالتأكيد الإنجاز حافز على المزيد وأهنئ اللاعبين وإدارة الفريق والجهاز الفني الذين بذلوا جهوداً كبيرة، والمدرب أروابارينا، أثبت قدرته على تصحيح الوضع، فقد كان الخيار الصحيح في تصحيح أوضاع الفريق بما يملكه من دراية وخبرة بدورينا وبلاعبي الفريق، مع الأخذ في الاعتبار أن المدرب السابق التشيلي سييرا بذل أيضاً جهوداً لا تغفل، لكن لم يحالفه الحظ بسبب ظروف كثيرة ألمت بالفريق من ضمنها الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات، حتى جاء رودولفو الذي حقق التطلعات».

وعن وضع شباب الأهلي في الدوري، قال: «سنستمر في المنافسة على اللقب حتى النهاية، رغم أن الفارق مع الشارقة 8 نقاط، ومتبقي 4 مباريات، والشارقة يحتاج 4 نقاط من أصل 12، لكنه سيقابل دبا الفجيرة والوصل والوحدة والإمارات، وسنستمر في المنافسة حتى الرمق الأخير وفريقنا يمتلك ذخيرة كبيرة من اللاعبين الذين نعول عليهم في الموسم القادم لاستمرار الإنجازات.