شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى توعوي «عش كبطل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الملتقى الرياضي التوعوي الأول «عش كبطل».
وأكد بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الملتقى يهدف إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات اللاعبين، وتشجيعهم على النجاح والعيش كأبطال، وتعزيز وترسيخ الجانب السلوكي لديهم بحيث يتمتعون بالقيم والاخلاقيات الحسنة والروح الرياضية العالية.
واعتبر الفلاسي أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار المالي والتعليمي في حياة ومستقبل اللاعب، وترسيخ قيم النجاح.
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