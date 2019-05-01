شكرا لقرائتكم خبر عن الآم الظهر تُطارد "صادق" الإسماعيلي.. وإصابة أحمد أيمن فى مفصل اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى للأشعة فى ظل معاناته من آلالام بالظهر، فيما تعرض أحمد أيمن ظهير الفريق لتمزق فى مفصل اليد بعد التحامه مع احد لاعبى حرس الحدود خلال المواجهة التى اقيمت مساء اليوم وانتهت بخسارة الأسماعيلي بهدف دون رد.

ويستعد الأسماعيلي لملاقاة الاتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب فى دور الــ8 بكأس مصر.