شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يفاضل بين 4 دول أوروبية لاستضافة معسكر الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الأهلى خطابا من الشركة الراعية، تخيرهم فيه بين 4 بلاد أوروبية لإقامة معسكر الموسم الجديد. لمعرفة المزيد من التفاصيل ، اضغط هنا.. Advertisements

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