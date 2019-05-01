شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: سموحة سينافس على بطولة الدورى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، رضاه عن تعادل فريقه مع نظيره الجونة، مؤكدا أن الفريقين قدما أداء مميزاً، وأن نتيجة التعادل هى مرضية للطرفين .

وتعادل سموحة مع الجونة سلبيا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدورى.

وأكد حسام حسن فى تصريحات لقناة أون سبورت أن الجونة فريق مميز خاصة من الدور الثانى، مشيراً إلى أن سموحة يعانى من غيابات بالجملة تؤثر على أدائه داخل الملعب.

وأوضح المدير الفنى لسموحة أن هدفه مع الفريق السكندرى هو الاستمرار فى بطولة الدورى لهذا الموسم، وفى حال استمراره مع الفريق للموسم المقبل سيتم وضع خطة للمنافسة على البطولة، خاصة بعد تدعيم الفريق بصفقات مميزة، مؤكداً أنه تولى المسئولية هذا الموسم وسط ظروف صعبة .