شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دعبس نائب رئيس اللجنة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمرو دعبس فى الفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بالتزكية فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا. عمرو دعبس هو شقيق أيوب وأحمد دعبس ثنائي اليد التاريخى بنادى الزمالك ومنتخب مصر سابقاً وتولى منصب مدير ستاد الزمالك لسنوات طويلة .

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