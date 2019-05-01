شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس عن تجديد عقده مع دجلة: "الوقت مش مناسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، أن هذا التوقيت غير مناسب للحديث عن ملف تجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، قائلاً: "هذا التوقيت غير مناسب للحديث عن التجديد، فأنا مرتبط بعقد مع دجلة سارٍ لمدة موسم، لكن يجب أن تتغير بعض الأمور فى الفترة المقبلة".

وتعادل دجلة مع المصرى سلبيًا فى اللقاء الذى أقيم اليوم، الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى، ليرتفع رصيد المصرى للنقطة 47 فى جدول الدورى، كما ارتفع رصيد دجلة للنقطة 35 فى المركز العاشر ليضمن البقاء فى الدورى بنسبة كبيرة.

أضاف تاكيس جونيس فى تصريحاته لقناة "ON Sport" أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المصرى البورسعيدى وأهدروا فرصة حقيقية للفوز على المصرى، إلا إنه مازال على ثقة فى قدرة فريقه فى مواصلة تقديم الأداء الجيد وإنهاء الدورى فى مركز متقدم، قائلاً: "واثق فى استمرار وادى دجلة بالدورى الممتاز، لكن المنافسة الأن على إنهاء المسابقة فى مركز جيد".