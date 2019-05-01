شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: "تميمة" أمم أفريقيا من تصميم شركة مونديال روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم أفريقيا عن أن الشركة التى قامت بتصميم وتنفيذ تميمة كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا مؤخرًا، هى التى صممت تميمة بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

عاد محمد فضل إلى مطار القاهرة أمس الإثنين قادمًا من لندن بعد زيارة استمرت 3 أيام لاستلام تميمة بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتى تم تنفيذها فى لندن.

من المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا عن تميمة المنتخب خلال الأيام المقبلة.

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