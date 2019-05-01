شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد محمد مجدى أمام الاتحاد بسبب الإنذار الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيغيب محمد مجدى مدافع الإسماعيلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب لحساب دور الــ8 ببطولة كأس مصر. يأتى ذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة اليوم أمام الحدود والتى انتهت بخسارة الإسماعيلي بنتيجة هدف دون رد بالجولة الــ31 للدورى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يفقد محمد مجدى أمام الاتحاد بسبب الإنذار الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.