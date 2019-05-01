المصرى يتعادل مع دجلة 0 /0 فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث مباراة المصرى ووادى دجلة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى، ليرتفع رصيد المصرى للنقطة 47 فى جدول الدورى، كما ارتفع رصيد دجلة للنقطة 35 فى المركز العاشر ليضمن البقاء فى الدورى بنسبة كبيرة.
بدأ المصرى بتشكيل مكون من:
حراسى المرمى: أحمد مسعود.
الدفاع: عمر كمال واحمد شوشه ومحمود حمد وكريم العراقي.
الوسط فريد شوقى - سعيدو سنمبورى – ايزى إيميكا.
الهجوم: اسلام عيسى احمد ياسر - محمود وادي.
بينما جاءت تشكيلة دجلة على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.
الدفاع: إسحاق يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أسامة العزب.
الوسط: محمود عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس - إبراهيما نداى.
الهجوم: محمد رضا - حسام عرفات.
الشوط الأول
جاءت أحداث الشوط الأول هجومية وأكثر استحواذاً على الكرة من قبل لاعبى وادى دجلة، بفضل تحركات لاعبيه لرغبتهم فى خطف النقاط الثلاث للبقاء رسمياً فى الدورى، بينما لعب المصرى على التأمين الدفاعى للحفاظ على شباكه نظيفة معتمداً على الهجمات المرتدة لكن دون ترجمة لأهداف.
الشوط الثانى
لم يتغير أداء الشوط الثانى عن الأول، حيث سيطرة لاعبو دجلة بتناقل الكرة أكثر من مرة، ووصلوا المرمى المصرى لكن دون ترجمة لأهداف، بينما لعب المصرى على التعادل والحصول على نقطة للحفاظ على مركزه الرابع فى جدول الدورى المصرى، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.
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