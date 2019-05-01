موعد مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ليفربول نظيره برشلونة على أرضية ملعب كامب نو يوم الأربعاء القادم 1 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 26 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19.

توج البلاوجرانا رسميًا بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا في مبارتين.

يبدأ البث المباشر لمباراة برشلونة وليفربول مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، ويتم نقل مباراة برشلونة وليفربول على قناة beIN SPORTS HD 1.