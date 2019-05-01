اخبار الرياضه

موعد مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

يستضيف نادي نظيره على أرضية ملعب كامب نو يوم الأربعاء القادم 1 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 26 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب نصف نهائي 2018-19.

توج البلاوجرانا رسميًا بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا في مبارتين.

يبدأ البث المباشر لمباراة برشلونة وليفربول مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت ، 21:00 بتوقيت مصر، ويتم نقل مباراة برشلونة وليفربول على قناة beIN SPORTS HD 1.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا