كتب: أحمد أبوعقيل
قال عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن أمال نادي بيراميدز في المنافسة على بطولة الدوري المصري مازلت قوية.
وأضاف متعب خلال تحليله للمبارة التي جمعت فريق مصر للمقاصة ونادي بيراميدز، على قناة "أون سبورت" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن بيراميدز لديه الإمكانيات واللاعبين القادرين على صناعة الفارق.
وكان الفريقين قد تعادلا بهدف لكلامنهما مساء اليوم الثلاثاء.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عماد متعب يتحدث عن فرص بيراميدز في الفوز بالدوري بعد الهزيمة أمام المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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