انت الان تتابع تفاصيل خبر لأجل الأهلي المصري.. هذا ما طلبه "أبوتريكة" من بطل قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 12:00 صباحاً - طلب أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة من إدارة السد القطري الموافقة على رحيل هدّاف الفريق الأول، الجزائري بغداد بو نجاح، إلى صفوف الأهلي المصري، بداية من الموسم المقبل.

وقال "أبو تريكة" ممازحاً على هامش تسليمه جائزة هدّاف الدوري القطري لـ"بونجاح" إنه يتمنى أن توافق إدارة السد على رحيل اللاعب إلى الأهلي القاهري، معرباً عن أمنيته في أن يحمل المهاجم الجزائري قميص "القلعة الحمراء".

وأشاد "الماجيكو" في كلمته بقدرات مهاجم "الخُضر"، مؤكداً أنه "ليس أنانياً، ويستغل أغلب الفرص"، متطلعاً لأن يكون عنصراً أساسياً في تتويج السد بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

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وحقق بونجاح رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الكرة القطرية بتسجيله 39 هدفاً في 22 مباراة بـ"دوري نجوم QNB"، ليحصد جائزة الهدّاف المسماة بـ"منصور مفتاح".

ولعب بونجاح لنادي اتحاد الحراش الجزائري، وانتقل منه للنجم الساحلي التونسي، قبل أن تتم إعارته للسد ثم ينضم بالبيع النهائي للفريق القطري، حيث يمتد عقده مع "الزعيم" حتى عام 2024.

في الجهة المقابلة، يُعاني الأهلي المصري في بطولاته المحلية والعربية والأفريقية، وهو ما يفرض على إدارة النادي العريق انتداب أسماء وازنة لإعادة هيبة "الشياطين الحُمر" على مختلف المستويات.