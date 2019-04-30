انت الان تتابع دوري أبطال أوروبا.. كيف يتم إيقاف ميسي؟ ماني يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

أكد السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، أن فريقه سيبذل كل جهده لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في ذهاب الدور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا. وأوضح ماني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يقدم كرة قدم يحبها الجميع، خاصة على ملعب كامب نو، الذي سيمنحه وزملاءه حافزًا إضافيًّا لتقديم أفضل مستوى طوال الـ90 دقيقة. وتابع: «أتابع فريق برشلونة منذ كنت طفلا، وأعتقد أنه من الجيد أن أتواجد غدًا لمواجهته على ملعبه، ليفربول لن يكون محملا بالضغوط خلال المباراة؛ لذلك أتوقع أن نقدم مباراة كبيرة».

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وعلق صاحب الـ27 عامًا، على إمكانية قدرة زميله فيرجيل فان دايك، إيقاف خطورة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف الفريق الكاتالوني، مشيرًا إلى أن المدافع الهوندي يتمتع بثقة الجميع في قدراته، وبالطبع لديهم ثقة في قدرته على إيقاف خطورة نجم برشلونة. وكان فان دايك، قد رد على سؤاله حول مهمة مراقبة ميسي، مؤكدًا