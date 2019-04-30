انت الان تتابع تعليق بغداد بونجاح على طلب أبو تريكة انتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

علق الدولي الجزائري بغداد بونجاح، على طلب النجم المصري محمد أبو تريكة، من إدارة نادي السد القطري، بالموافقة على انتقال هداف الدوري القطري، إلى صفوف النادي الأهلي المصري، على هامش توزيع جوائز الدوري القطري لكرة القدم، قائلا: "في كرة القدم كل شيء ممكن، ومن الوارد أن تلعب اليوم في فريق وغدًا في فريق آخر، فخور بحديث أبو تريكة عني، ولا أعلم إن كنت سأذهب للأهلي، أم سأستمر مع السد، لكنني أشعر بالراحة مع فريقي.. الأهلي ناد كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، لكنني ملتزم بعقد مع نادي السد وأشعر بالراحة".

وعن تتويجه بلقب هداف الدوري القطري، قال: "لن أقف عند هذه الجائزة، وأعد الجماهير بأن أكون هدافًا الموسم المقبل، لكن الأهم هو فوز الفريق وتحقيق الألقاب.. أن أكون هدافًا تاريخيًّا للدوري القطري، هذا يعني لي الكثير، وسأحطم رقمي القياسي بالموسم المقبل". وكان محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، قد

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