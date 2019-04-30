أبو تريكة يطالب بانتقال بونجاح من السد القطري للأهلي

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تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
أبو تريكة
طالب محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إدارة نادي السد القطري، بالموافقة على رحيل النجم الجزائري بغداد بونجاح إلى القلعة الحمراء، في الموسم المقبل، جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في بطولة الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، والذي شهد تتويج اللاعب الجزائري، بجائزة هداف الموسم بعدما سجل 39 هدفًا، وقال نجم الفراعنة السابق: "أن تكون الهداف أصعب شيء في كرة القدم، وبالتالي من يكون الهداف هو دائمًا المميز، ويتصدر عناوين الصحف، ويترجم منظومة العمل".
وواصل حديثه، قائلا: "الهداف هو النجم الذي يسرق الأضواء، وشاهدت بغداد بونجاح كثيرًا وأهم ما يميزه هو أنه ليس أنانيًا ويستغل أغلب الفرص.. لي عتاب مع بونجاح يتمثل بتسجيله 7 أهداف في مرمى العربي خلال الدور الأول، في إشارة إلى الأهداف التي جعلت أبناءه الذين يلعبون للعربي يرفضون الاستمرار مع فريقهم". واختتم
وواصل حديثه، قائلا: "الهداف هو النجم الذي يسرق الأضواء، وشاهدت بغداد بونجاح كثيرًا وأهم ما يميزه هو أنه ليس أنانيًا ويستغل أغلب الفرص.. لي عتاب مع بونجاح يتمثل بتسجيله 7 أهداف في مرمى العربي خلال الدور الأول، في إشارة إلى الأهداف التي جعلت أبناءه الذين يلعبون للعربي يرفضون الاستمرار مع فريقهم".
واختتم أبو تريكة حديثه، مازحًا: "أتمنى من إدارة نادي السد أن توافق على رحيله إلى الأهلي الموسم المقبل، فأنا أتمنى أن يكون هناك.. كل التوفيق لبونجاح، وأتمنى أن يكون عنصرًا أساسيًا في تتويج نادي السد بدوري أبطال آسيا".
من جانبه، عبر اللاعب الجزائري عن سعادته بلقاء محمد أبو تريكة، مؤكدًا أنه كان يحلم بمشاهدة نجم الفراعنة، عندما كان صغيرًا.
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