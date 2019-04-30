انت الان تتابع أبو تريكة يطالب بانتقال بونجاح من السد القطري للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

أبو تريكة

طالب محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إدارة نادي السد القطري، بالموافقة على رحيل النجم الجزائري بغداد بونجاح إلى القلعة الحمراء، في الموسم المقبل، جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في بطولة الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، والذي شهد تتويج اللاعب الجزائري، بجائزة هداف الموسم بعدما سجل 39 هدفًا، وقال نجم الفراعنة السابق: "أن تكون الهداف أصعب شيء في كرة القدم، وبالتالي من يكون الهداف هو دائمًا المميز، ويتصدر عناوين الصحف، ويترجم منظومة العمل".

وواصل حديثه، قائلا: "الهداف هو النجم الذي يسرق الأضواء، وشاهدت بغداد بونجاح كثيرًا وأهم ما يميزه هو أنه ليس أنانيًا ويستغل أغلب الفرص.. لي عتاب مع بونجاح يتمثل بتسجيله 7 أهداف في مرمى العربي خلال الدور الأول، في إشارة إلى الأهداف التي جعلت أبناءه الذين يلعبون للعربي يرفضون الاستمرار مع فريقهم". واختتم

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