انت الان تتابع حسام حسن: الجونة عنيد ولم أحسم مصيري مع سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

حسام حسن

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن مباراة فريقه أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بالتعادل السلبي، حيث أعرب عن رضاه عن الأداء والنتيجة أمام الجونة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق السكندري. وقال حسن في تصريحاته عقب اللقاء: "لعبنا بدون خط دفاع كامل لإصابة محمود عزت والسيد فريد ونقطة من منافس قوى مثل الجونة أمر جيد". وعن مستقبله مع سموحة قال المدير الفني للفريق: "تعاقدى مع سموحة ينتهي يوم 30 أغسطس من العام الجاري، ولم نتحدث بشأن التجديد أو الرحيل؛ لأن الأهم عندى حاليًا هو الحصول على مركز متقدم".

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وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع نظيره الجونة، بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم على استاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليقطع أبناء حمادة صدقي سلسلة انتصارات سموحة الأخيرة، وبذلك يرفع الجونة رصيده