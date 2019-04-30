انت الان تتابع راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

أكد لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أن رغبة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هي مصدر إلهام للنادي الكتالوني عشية استضافة ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي.

وكان ميسي وقف على أرضية الملعب في بداية الموسم واعدا هذا الموسم "بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذه الكأس الجميلة إلى كامب نو" بعد 3 سنوات متتالية من خروج برشلونة من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة.

ويستقبل برشلونة ضيفه ليفربول بعد 4 أيام على احتفاله بالفوز بلقب الدوري الإسباني السبت الماضي بفوزه على ضيفه ليفانتي 1-صفر سجله ميسي، وهو يسعى إلى الثلاثية هذا الموسم حيث سيخوض نهائي مسابقة كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 مايو المقبل.

وقال راكيتيتش: "كلما قال قائدنا شيئا نحن هنا لنتبع مخططاته التي يضعها للفريق"، مضيفا "توج ليو بلقب بطل الدوري الإسباني 10 مرات في 15 عاما، وبالطبع بعد رؤيته وهو يرفع الكأس (يوم السبت) بهذه السعادة، فهذا يحفز الجميع".

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وتابع "إذا كان ليو سعيدا بالفوز بكل لقب، فهذا يجعلنا أكثر شغفا أيضا. نعلم أننا برشلونة، علينا أن نقدم كل شيء، واتباع أفضل لاعب في التاريخ يمنحنا المزيد من الثقة للقيام بذلك".

وأردف قائلا "نريد أن نكون في النهائي لكن علينا أن نفهم أن السنوات القليلة الماضية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا. علينا أن نتعلم من ذلك" في إشارة إلى فشل النادي الكتالوني في تخطي حاجر ربع النهائي في المواسم الثلاثة الاخيرة.

وأصيب أنصار برشلونة بخيبة أمل كبيرة الموسم الماضي رغم الثنائية المحلية وذلك بسبب الخروج المذل من المسابقة القارية بالخسارة الكبيرة على أرض روما الإيطالي صفر-3 إيابا بعدما فاز النادي الكتالوني 4-1 ذهابا في كامب نو.

وردا على سؤال حول ما إذا كان على ميسي الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، قال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي "لا أحد يجب أن يفعل أي شيء. نرفع التحدي للفوز ولكن ليس هناك التزام. كل فريق بدأ المسابقة في سبتمبر يريد أن يلعب في مثل هذه المباريات".