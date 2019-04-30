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فان دايك... من غاسل صحون إلى صمام أمان ليفربول

لم يحل العمل في غسل الصحون وبراتب متواضع دون تحقيق فيرجيل فان دايك حلمه بالاحتراف في عالم الساحرة المستديرة. صخرة ليفربول بدأ من الصفر واستطاع شق طريقه بنجاح في رياضة تتطلب الكثير من العزيمة والإصرار.

كثيراً ما شدت موهبة صخرة دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك انتباه عشاق الساحرة المستديرة، فالدولي الهولندي قدم اعتماده كواحد من أحسن المدافعين ليس فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بل أيضاً في العالم بأسره.

وأعطى فان ديك الثقة اللازمة إلى دفاع "الريدز"، بعدما كان مركز الدفاع من أبرز نقاط ضعف الفريق في السنوات الأخيرة، إذ كثيراً ما تصفق جماهير ليفربول لفان دايك، الذي أنقذ مرمى الفريق في أكثر من مرة من أهداف محققة.

بيد أن وراء نجاح فان دايك قصة مذهلة، تكشف معدن هذا النجم وإصراره على تسلق سلم النجاح خطوة خطوة مهما كانت الصعوبات، فقد كشف موقع جريدة "ذا صن" أن فان دايك كان يعمل قبل حوالي 11 سنوات في غسل الصحون بأحد المطاعم في مدينة بريدا الهولندية، وبراتب لا يتجاوز 4 يورو في الساعة.

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وأوضح موقع "ذا صن" أن مالك المطعم، الذي كان يشتغل فيه فان دايك في مرتين بالأسبوع، طلب من اللاعب في أكثر من مرة أن ينسى حلم التحول إلى لاعب محترف في كرة القدم، والتركيز عوضا عن ذلك على غسل الصحون. وقال مالك المطعم جاك ليبس "لقد كان عاملاً جيداً...كان يؤدي دائماً وظيفته بشكل صحيح"، وأضاف: "كان يتدرب بجد ويحاول أن يُصبح محترفاً. انضم إلى أكاديمية فريق فيليم الثاني".

ومع إصرار فان دايك على النجاح في كرة القدم، بدأ الشاب الواعد آنذاك في تثبيت أقدامه أكثر في عالم الساحرة المستديرة، وحمل قميص عدة أندية على غرار: غرونيغن وسلتيك الاسكتلندي، ثم حط الرحال سنة 2015 في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون.

وانتقل فان دايك في بداية سنة 2018 إلى ليفربول في صفقة كلفت خزينة النادي 75 مليون جنيه استرليني، ليكون بذلك أغلى مدافع في كرة القدم. يُشار إلى أن فيرجيل فان دايك، فاز قبل أيام بجائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز برأي اللاعبين المحترفين.