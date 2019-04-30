أياكس يهزم توتنهام في لندن و يقترب من نهائي

الخليج 365-متابعات

خطا أياكس أمستردام الهولندي خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام الإنكليزي 1-صفر الثلاثاء في لندن في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دوني فان دي بيك الهدف الوحيد في الدقيقة 15، وقرب فريقه من المباراة النهائية الأولى منذ 1996 والسادسة في تاريخه المرصع بأربعة ألقاب في المسابقة.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام. ويلعب برشلونة الإسباني مع ضيفه ليفربول الإنكليزي غدا في برشلونة في ذهاب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

وواصل شباب الفريق الهولندي نتائجهم الرائعة في المسابقة بعد تجريدهم ريال مدريد الإسباني من اللقب الذي ظفر به في الأعوام الثلاثة الأخيرة من ثمن النهائي ويوفنتوس الإيطالي من الدور ربع النهائي، وحققوا فوزا غاليا وضعهم على مشارف المباراة النهائية المقررة في الأول من حزيران/يونيو المقبل على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في مدريد.

ونجح أياكس أمستردام في هز الشباك خارج قواعده للمرة التاسعة تواليا في المسابقة القارية العريقة وهو رقم قياسي في تاريخ مشاركاته بها.

وألحق أياكس الخسارة الثانية تواليا بتوتنهام بملعبه الجديد بعد الاولى امام وست هام يونايتد بالنتيجة ذاتها في الدوري المحلي السبت.

وبدا واضحا تأثر توتنهام الذي كان يخوض الدور نصف النهائي للمسابقة للمرة الأولى منذ 1962، بغياب قائده وهدافه هاري كاين المصاب ومهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بسبب الإيقاف، فيما جلس الفرنسي موسى سيسوكو على مقاعد البدلاء لعودته للتو من إصابة تعرض لها في إياب الدور ربع النهائي ضد المضيف مواطنه مانشستر سيتي.

وكان توتنهام صاحب الأفضلية في بداية المباراة لكن دون جدوى قبل أن ينتزع أياكس المتوج بلقب المسابقة 4 مرات آخرها عام 1995، السيطرة والاستحواذ ويبادر إلى تهديد مرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس ونجح في افتتاح التسجيل من أول محاولة وكاد يعزز النتيجة أكثر من مرة.

وتحسن أداء توتنهام نسبيا في الشوط الثاني مع تراجع أياكس إلى الدفاع وتركه الاستحواذ للفريق اللندني لكن دون خطورة بل أن القائم الأيسر للوريس حرم البرازيلي دافيد نيريش من الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 78.

ونجح أياكس أمستردام في افتتاح التسجيل عبر دوني فاد دي بيك عندما تلقى كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من الدولي المغربي حكيم زياش فهيأها لنفسه وانفرد بالحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس فتابعها بيمناه على يساره (15).

وكاد داني روز يسجل خطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد كرة عرضية للبرازيلي دافيد نيريش من أمام الصربي دوسان تاديتش (17).

وأنقذ لوريس مرماه من هدف ثان عندما تصدى لتسديدة فان دي بيك من مسافة قريبة اثر انفراد من الجهة اليمنى (24).

وتلقى توتنهام ضربة موجعة بإصابة مدافعه البلجيكي يان فيرتونغن بوجهه إثر تدخل للحارس الكاميروني أندريه أونانا في إبعاد كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها كيران تريبيير فتلقى العلاج داخل الملعب لأكثر من 4 دقائق وحاول مواصلة اللعب لكنه لم يقو على ذلك فاضطر إلى ترك مكانه لموسى سيسوكو (39).

وكاد المدافع البلجيكي الآخر توبي ألدرفيريلد يدرك التعادل بضربة رأسية من داخل المنطقة إثر كرة من ركلة حرة جانبية من منتصف الملعب انبرى لها تريبيير ومرت فوق العارضة (45+4)، ثم سدد سيسوكو كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (45+5).

وجرب المدافع الإيطالي نيكولاس تاليافيكو حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للوريس (47).

ورد ديلي ألي بتسديدة قوية “على الطاير” من داخل المنطقة بين يدي الحارس أونانا (50).

ورد القائم الأيمن كرة لنيريش من داخل المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (78).