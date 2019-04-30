الان تتابع آل سويلم يحتفل مع النصراويين بأبطال الدوري للشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب أقامت إدارة النصر،اليوم،بحضور رئيس النادي، سعود آل سويلم ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة احتفالاً بأبطال الدوري السعودي للشباب للموسم الرياضي 2018-2019 م وذلك في مقر النادي جاء ذلك بحضور نائب الرئيس الأستاذ عبدالعزيز الجليّل والمشرف العام على الفئات السنية الأستاذ إبراهيم الدغيثر، و المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور و أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد الشتوي والأستاذ محمد الشنيفي والأجهزة الإدارية و والطبية والفنية.

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