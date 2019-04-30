الامارات | النصر يتعاقد مع “المنقذ” كايو

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعاقد مع “المنقذ” كايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت شركة كرة القدم بنادي النصر اجتماعاً مطولاً مع المدرب البرازيلي كايو، الذي قاد العميد هذا الموسم بشكل مؤقت في مناسبتين ونجح بشكل كبير في قيادة الفريق، خاصة الفترة الثانية الذي نجح فيها بجمع 10 نقاط من 4 مباريات خاضها الفريق، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وتعادل مع الظفرة في المنطقة الغربية، ولم تعلن الشركة عن تفاصيل التعاقد في انتظار الاعلان الرسمي عما دار في الاجتماع الذي استمر لأكثر من ثلاثة ساعات، مع المدرب من أجل التوصل إلى اتفاق مع المدرب وتحديد جهازه المعاون والذي من المتوقع أن لا يشهد تغيير كبير عن الجهاز الحالي باستثناء إضافة بعض المتخصيين في مهام محددة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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