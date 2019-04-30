شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن الصدارة أمام الطلائع «الليلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغبة في استمرار المنافسة على اعتلاء الصدارة، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي اختبارًا مهمًا، اليوم الأربعاء، حينما يواجه نظيره طلائع الجيش، عند السابعة إلا الربع مساء، على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز، وتمثل المباراة أهمية لدى الجهاز الفنى للأحمر من أجل مواصلة الانتصارات التي بدأها الفريق في الجولة الماضية بالفوز على المصرى بهدفين نظيفين، وتقدم لوصافة الدورى بعد أن كان في المركز الثالث، ولا شك أن الفوز سيدعم حظوظ الفريق في الوصول إلى قمة الدورى على حساب بيراميدز، المتصدر حتى كتابة هذه السطور، وقبل خوضه مباراة مصر المقاصة، التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء.

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وشدد «لاسارتى» على مدافعى الفريق بفرض رقابة لصيقة على الثلاثى الأبرز في صفوف طلائع الجيش، مصطفى محمد وأحمد كابوريا وأحمد سمير، كما حذر اللاعبين من إهدار الفرص السهلة، مؤكدًا أن المباراة صعبة ولا تتحمل أي رعونة أمام مرمى الخصم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلًا من: على لطفى في حراسة المرمى، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحى وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة و«جيرالدو» ورمضان صبحى ووليد أزارو.

على الجانب الآخر، يسعى البلجيكى إيميل لوك، المدير الفنى لطلائع الجيش، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى وتعويض الهزيمة في الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين نظيفين، وينتظر أن يعتمد المدير الفنى للطلائع على عناصر الخبرة بالفريق.