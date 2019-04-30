أياكس يفوز على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تغلب أياكس أمستردام الهولندي على مضيفه توتنهام هوتسبر الإنجليزي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ توتنهام بتشكيل مكون من: لوريس – ألديرفايرلد – سانشيز – فيرتونخن – تريبيير – إريكسن – وانياما – روز – ألي – يورينتي – لوكاس.

فيما دفع أياكس بكل من: أونانا – فيلتمان – دي ليخت – بليند – تاليافيكو – فان دي بيك – شون – دي يونج – زياش – تاديتش – نيريس.

بداية أشعلها دوني فان دي بيك في الدقيقة 15 بالهدف الأول بعد تلقيه بينية رائعة من المغربي حكيم زياش، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو لأجل مراجعة اللقطة اشتباهاً في وقوع تسلل، قبل أن يحتسب الهدف بشكل رسمي.

وفي الدقيقة 25 حاول فان دي بيك مجدداً من انفراد جديد، ولكن نجح هوجو لوريس في التصدي تلك المرة.

وفي الدقيقة التالية مباشرةً أضاع فيرناندو يورينتي فرصة التعادل، حيث أتته كرة عالية من ركلة حرة لتمر رأسيته بجوار القائم.

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توقف اللعب مؤقتاً لاصطدام أندري أونانا حارس أياكس بمدافع السبرز يان فيرتونخن، ليضطر الأخير لمغادرة الملعب في الدقيقة 39 ويأتي موسى سيسوكو بدلاً منه، بعد نزول الدماء بكثرة من وجهه.

وفي الدقيقة 45+4 وصلت ركلة حرة إلى رأس توبي ألديرفايرلد ليسددها فوق العارضة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 47، أطلق نيكولاس تاليافيكو تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 56 تلقى ديلي آلي عرضية من كيران تريبيير، ليسددها بالرأس ولكن فوق العارضة.

وفي الدقيقة 65 أجرى تين هاج مدرب أياكس أول تبديلاته بنزول نصير مزراوي بدلاً من لاس شون.

وفي الدقيقة 75 أضاع داني روز فرصة جديدة للتعادل، برأسية أخرى تحولت إلى ركنية، لعبت ليمسك بها أونانا.

وفي الدقيقة 78 كاد ديفيد نيريس أن يقتل المباراة بكرة ارتطمت بالعارضة، ليترك روز موقعه ويحل بن ديفيز على حسابه، ثم خوان فويث بدلاً من تريبيير.

أخيراً حل كلاس يان هونتلار في الدقيقة 87 على حساب حكيم زياش، لتنتهي المباراة بفوز هام للفريق الهولندي الذي يستضيف الإياب يوم الأربعاء 8 مايو.