شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة: أتمنى انضمام هذا المهاجم إلى الأهلي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب محمد أبوتريكة نجم الأهلي المصري السابق، عن أمله في انتقال الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وقال أبوتريكة خلال قيامه بتسليم جائزة هداف الدوري القطري إلى النجم الجزائري مساء اليوم «بونجاح لاعب مميز للغاية كما أنه ليس أنانيًا».

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وأضاف «مع الاحترام الشديد للسد، أتمنى أن يكون بغداد لاعبًا في النادي الأهلي المصري خلال الموسم المقبل».

وأكد أبوتريكة أن بونجاح قدم موسمًا رائعًا واستحق أن يقتنص لقب هداف الدوري القطري عن جدارة، بعدما سجل رقمًا قياسيًا من الأهداف هذا الموسم، ليصبح الهداف التاريخي للدوري القطري (39 هدفًا).

ومزح أبوتريكة مع بغداد قائلًا «لي عتاب مع بونجاح يتمثل في تسجيله 7 أهداف في مرمى العربي خلال الدور الأول»، في إشارة إلى الأهداف التي جعلت أبنائه الذين يلعبون للعربي يرفضون الاستمرار مع فريقهم«.