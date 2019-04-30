شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ استعداداته لمباراة إياب نصف نهائي الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم ،الثلاثاء، استعداداته على ملعب النادي لمواجهة العودة أمام النجم الساحلي التونسي المقررة الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور قبل النهائي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحرص كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، في بداية المران تحدث خلالها على أخطاء مباراة الذهاب أمام المنافس نفسه، وإهدار العديد من الفرص السهلة، مؤكدا ضرورة استغلال كافة الفرص من أجل التسجيل.

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كان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف على ملعب برج العرب، سجله محمود عبدالمنعم كهربا.

وخاض خالد بوطيب، مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من جانب الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم، في ظل معاناته من الإصابة في الركبة.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز بوطيب لمواجهة العودة أمام النجم الساحلي، بعد غيابه عن مباراة الذهاب، فيما انتظم حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية، بعد شفائه من الإصابة.

وخضع لاعبو الفريق لجلسات استشفاء في الجيمانزيوم والمغطس من أجل استرخاء العضلات بعد مباراة الذهاب أمام النجم أول أمس.