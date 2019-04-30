لاعب آرسنال أحدث ضحايا الهجمات العنصرية

رد أينسلي ماتسلاند-نايلز، لاعب آرسنال الإنجليزي، على هجوم عنصري إلكتروني تعرض له، بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي.

وخسر آرسنال أمام ليستر بنتيجة (0-2) مساء الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان شخص ما قد كتب على منصات التواصل الاجتماعي إهانة للاعب الجانرز تبعها جملة "أنت تلقيت بطاقة حمراء أمام ليستر، آرسنال سيخسر المنافسة بسبب غبائك".

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ورد مايتلاند- نايلز، على هذا الهجوم بالقول: "متى ستنتهي العنصرية؟ أتمنى لك الأفضل في حياتك صديقي".

ويأتي هذا الهجوم، بعد سلسلة من الهجمات العنصرية التي تعرض لها مؤخرا كل من نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، ومهاجم واتفورد تروي ديني وظهير مانشستر يونايتد أشلي يونج وجناح كريستال بالاس ويلفريد زاها.

وأطلقت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا مؤخرًا، حملة للتبليغ عن حوادث مشابهة تحت شعار "يكفي.. اتخذ موقفًا من العنصرية".