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إنجاز تاريخي لأياكس في دوري الأبطال

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حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي، إنجازًا تاريخيًا خلال مباراته أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي .

وتقدم أياكس أمستردام بهدف على مضيفه اللندني بعد مرور 15 دقيقة فقط، سجله دوني فان دي بيك.

وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات، إلى أن الفريق الهولندي هز الشباك في ملاعب منافسيه التسعة بدوري الأبطال هذا الموسم، محققًا المسيرة الأفضل له في تاريخه.

وزار أياكس، الشباك في ملاعب أندية يوفنتوس، ، توتنهام بالأدوار الإقصائية، وقبلهم بايرن ميونخ، بنفيكا وآيك أثينا في مرحلة المجموعات.

وفي الأدوار التمهيدية، زار لاعبو أياكس، الشباك في ملاعب أندية شتورم جراتس النمساوي، ستاندرد ليج البلجيكي ودينامو كييف الأوكراني.

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