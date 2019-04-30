الدوري السعودي: تعرّف على المتوجين بجوائز الأفضل عن الجولة 28

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين -برئاسة مسلي آل معمر- عن المتوجين بجوائز الأفضل عن الجولة 28 والتي انتهت أحداثها يوم أمسٍ الإثنين بمباراة الهلال والتعاون.
وأعلنت الرابطة فوز لاعب نادي النصر عبد الرزاق حمد الله بجائزة الأفضل في الجولة، وذلك بعد تألقه مع فريقه خلال مباراة الفتح والتي انتهت بفوز “العالمي” بخماسية، أحرز منها النجم المغربي هدفين وصنع آخرين.
كما منحت الرابطة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل -المدير الفني لفريق التعاون- جائزة المدرب الأفضل، وذلك بعد أن نجح في هزيمة الهلال بثنائية في آخر مباريات الجولة 28.
فيما كانت جائزة الجمهور الأفضل من نصيب جماهير نادي الاتحاد، وذلك إثر وقوفه بقوة خلف فريقه، وحضور أكثر من 26840 مشجع ومشجعة خلال مباراة العميد أمام الاتفاق والتي فاز فيها النمور بثنائية نظيفة، وتعد هذه المرة العاشرة التي يُتوج فيها جمهور القلعة الجداوية بلقب الأفضل، وبذلك يكون أكثر الأندية حصولًا على اللقب هذا الموسم.
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