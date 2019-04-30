معركة الاتحاد والتعاون تبدأ بحافلات مجانية للجماهير

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة هامة أمام نظيره التعاون يوم الخميس القادم، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقد بدأ الفريقان معركتهما مبكرًا جدًا، حيث حاول كل فريق حشد أكبر عدد من جماهيره لمؤازرة اللاعبين، كما وفرت إدارتا الفريقين كافة السبل التي تعمل على راحة الجمهور.

وقد قررت إدارة نادي الاتحاد توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الفريق من جدة إلى الرياض، حيث أشارت الإدارة إلى أن هذه المبادرة جاءت نزولًا على رغبة جماهير الفريق التي يملأها الحماس من أجل مساندة “العميد”.

وقد قررت إدارة العميد البدء في استقبال جماهير الفريق الراغبين في حضور المباراة بعد مغرب اليوم الثلاثاء، في أكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم بمقر النادي عند البوابة الجنوبية، كما أشارت الإدارة إلى ضرورة جلب أصل الأوراق الثبوتية، وسوف تتحرك الحافلات مساء غدٍ الأربعاء.

وعلى الجانب الآخر قررت إدارة نادي التعاون تخصيص 10 حافلات لنقل الجماهير من القصيم إلى الرياض، وذلك أيضًا من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبي الفريق.