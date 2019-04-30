النيران الصديقة تشوه توخيل وسان جيرمان

يعاني فريق باريس سان جيرمان ومديره الفني الألماني توماس توخيل، من ظاهرة سلبية على مدار الموسم الجاري.

وسجل برسنيل كيمبيمبي مدافع البي إس جي، هدفا بالخطأ في مرماه، ليمنح مونبلييه التقدم 1-0 في مباراة الناديين، اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الـ 34 من عمر الدوري الفرنسي.

وذكرت شبكة أوبتا في إحصائية لها، أن العملاق الباريسي بات أكثر فريق بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى إحرازًا للأهداف بالخطأ في مرماه برصيد 4 أهداف.

وأشارت إلى أن بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الأخيرين، يتساوى في هذا الإنجاز السلبي مع فريقي وولفرهامبتون الإنجليزي وشتوتجارت الألماني.

كما شهدت مباراة سان جيرمان ومونبلييه رقما سلبيا آخر تحقق، بعدما باتت أول مباراة تشهد هدفين عكسيين في شوط واحد منذ لقاء لانس وبولون في 6 سبتمبر/أيلول 2009.