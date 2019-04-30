ماني: مقارنتي وصلاح وفيرمينو مع ثلاثي هجوم برشلونة "مجاملة لطيفة"

قال السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول أن مقارنة خط هجوم فريقه والذي يضم إلى جواره المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو بخط هجوم برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي "مجاملة لطيفة" كما أضاف أنه يحب مشاهدة الفريق الكتالوني منذ الصغر.

ومثل النجم السنغال لاعبي فريقه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي ظهر به قبل ظهور مديره الفني الألماني يورجن كلوب.

وقال ماني حول اعتبار خط هجوم ليفربول إلى جانب خط هجوم برشلونة الأقوى في العالم: "أعتقد أنها مجاملة لطيفة، المقارنة مع هؤلاء اللاعبين الكبار، لكنه شىء يحفزنا لتقديم الأفضل."

وحول شائعات ارتباطه بفريق ريال مدريد الإسباني قال ماني: "أعتقد انكم تكتبون مثل هذه الأمور، وكل ما أفعله هو قراءتها مع أصدقائي، أحترم الدوري الإسباني، إنه دوري قوي يضم لاعبين رائعين، لكن بريميرليج دوري رائع، الجميع يرغب في اللعب به، كل مباراة فيه قوية."

وتحدث ماني عن علاقته بناديه الإنجليزي قائلًا: "أتمنى أن أصبح أسطورة في ليفربول، ليس فقط في ليفربول، لكن أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا أحد أهدافي."

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وأكمل جناح ليفربول: "مثلما أقول دائمًا، أنا سعيد بالتواجد في هذا النادي، أستمتع بكل مباراة وبكل يوم أقضيه هنا، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق شىء لهذا النادي."

وحول مواجهة برشلونة قال ماني: "سأفعل كل شىء من أجل أن نعود بنتيجة إيجابية، أنا متحمس، وأطمح إلى التسجيل لمساعدة فريقي" وأكمل متحدثًا عن ستاد كامب نو: "إنه ملعب رائع، كنت أشاهده وأشاهد برشلونة منذ الصغر."

كما أظهر ماني إعجابه بالبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق قائلًا: "إنه مثل أعلى، كان لاعبًا رائعًا، أحببت مهاراته، وأحببت أيضًا ابتسامته في الملعب، أتمنى ان أحظى بمثل هذه الابتسامة."

ويحتضن ستاد كامب نو مواجهة برشلونة أمام ضيفه برشلونة، في التاسعة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.