الباطن يواجه الفيصلي ودياً

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جدة - خالد شويل - ‫رمضان المتعب (حفر الباطن) ‪@almateb1 ‫يخوض يوم غدٍ (الأربعاء) الفريق الأول بنادي الباطن مواجهة ودية أمام نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز ‫يخوض يوم غدٍ (الأربعاء) الفريق الأول بنادي الباطن مواجهة ودية أمام نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ‫وأجرى الباطن تدريبه الأخير مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعبه، واشتمل التدريب على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، واختُتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن سيبيريا عدد من الجمل الفنية.



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