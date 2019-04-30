شكرا لقرائتكم مدرب المقاصة يبكى بعد التعادل مع بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال عمر القائم بأعمال المدير الفني لمصر المقاصة، أنه كان يتمني الفوز على بيراميدز فى اللقاء الذى أقيم اليوم باستاد المقاولون وانتهي بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

أضاف عمر فى تصريحات لقناة ON SPORT، باكيا " أعمل منذ 7 سنين مدرب و مدرب عام فى المقاصة وموظف فى الشركة منذ 15 عام وهدفنا بناء فريق قوي و مميز.

وأشار جمال عمر ، أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول ، وكانت كفيله بالتقدم على فريق بيراميدز الذى فاز على الأهلي و الزمالك ، والذى استغل فهجمة مرتده لتسجيل الهدف الأول ، مشيرا بان المقاصة كانت له الافضلية على مدار ال 90 دقيقة ، و أن التبديلات الثلاثه كانت كلمة السر ، خلال الشوط الثانى ، وتمت ترجمة الاستحواذ الى تسجيل هدف التعادل .

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وأضاف المدير الفني للفريق ، بأنه تحت أمر مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، بالاستمرار في منصبه أو العمل مع مدير فنى جديد