تعرف على نتائج ختام الدورة الرياضية لقطاعات الجامعات المصرية...

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جدة - عمرو شويل أختتمت أمس فعاليات بطولة وطن في مسابقات كرة القدم الخماسي طلبه وتنس الطاولة وألعاب القوي طلبه و طالبات والتي أقيمت فعالياتها بالصاله المغطاة بإستاد القاهرة الدولي وبمركز شباب الجزيرة وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة التعليم العالي والمتمثلة في الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية للطلبه الوافدين. تم تهنئة وتوزيع الكؤوس والميداليات علي الجامعات والطلبة الفائزين بجميع مسابقات البطولة ولامست اللجنة المنظمة للبطولة الشعور الدائم بالحب والتعاون والمرح بين جميع المتسابقين في مختلف البطولات. أقيمت البطولة تحت رعاية الأستاذ الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والأستاذ الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات و الأستاذ الدكتور هشام الجيوشي،سكرتيرعام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات. وبدأت المنافسات من الساعه 9 صباحا وإنتهت الساعه 2 ظهرا وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي: بطولة كرة القدم الخماسي: - المركز الأول: جامعة المنصورة. - المركز الثاني: التعليم العالي. - المركز الثالث: جامعة بني سويف. - المركز الرابع: جامعة حلوان. بطولة تنس الطاولة: بطولة فردي طلبه: - المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن مصطفي ( التعليم العالي ) - الlركز الثاني: الطالب/ عصام هلال سيد ( جامعة الأزهر ) - الركز الثالث: الطالب/ المعتصم بالله عبد الرحمن. ( العربيه المفتوحه ) - المركز الرابع: الطالب/ عبد الله شريف ( جامعة الإسكندرية ) * بطولة فردي طالبات: - المركز الأول: الطالبه/ مريم هشام ( الأكاديمية العربية ) - المركز الثاني: الطالبه/ روان علاء صالح ( جامعة الإسكندرية ) - المركز الثالث: الطالبة/ ريم محمد الموافي ( جامعة الزقازيق ) - المركز الرابع: الطالبة/ آيه الله محمود ( جامعة حلوان ) * بطولة الزوجي المختلط: - المركز الأول: عبد الله شريف + روان صالح ( جامعة الإسكندرية ) - المركز الثاني: مصطفي محمد-ريم موافي Advertisements ( جامعة الزقازيق ) - المركز الثالث: عبد الرحمن أشرف-آيه الله محمود. ( جامعة حلوان ) - المركز الرابع: محمود عامر-ساره محمد ( جامعة السويس ) ** بطولة العاب القوي: * بطولة ١٠٠م طلبه: - المركز الأول: مصطفي حسين الصغير ( جامعة حلوان) * بطولة ١٠٠م طالبات: - المركز الأول: مريم محمد أمين ( الجامعه الأمريكية ) * بطولة ٨٠٠م طلبه: - المركز الأول: أحمد محمد سعد ( جامعة حلوان ) * بطولة ٨٠٠م طالبات: - المركز الأول: إيمان منصور ( جامعة طنطا ) * بطولة وثب طويل طالبات: - المركز الأول: إسراء محمد سمير ( جامعة حلوان ) * بطولة وثب طويل طالبات: - المركز الأول: ماريهان محمد أحمد ( جامعة المنصورة ) * بطولة رمي المجله طلبه: - المركز الأول: محمد مجدي حمزه ( الجامعه الكندية ) بطولة وطن (4)

بطولة وطن (5)

بطولة وطن (6)

بطولة وطن (7)

بطولة وطن (8)

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