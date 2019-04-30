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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019



ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 شهد إقامة 5 لقاءات حيث التقى النجوم مع الاتحاد السكندرى وواجه الإسماعيلى حرس الحدود وسموحة مع الجونة والمقاصة مع بيراميدز والمصرى مع دجلة.

ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 شهد تربع أحمد على القمة برصيد 15 هدفا بينما حل خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى فى الوصافة برصيد 14 هدفا وجاء محمود علاء مدافع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 13 هدفا .

ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 وحرس الحدود يهزم الاسماعيلى



قفز حرس الحدود إلى المركز الـ 15 بترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4- 2019 بعدما فاز على الاسماعيلى بهدف نظيف ليحصد 32 نقطة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السلبية ليتجمد رصيده عند النقطة 37 فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز وذلك بعد الخسارة أمام حرس الحدود.

وكان صاحب الفضل فى انتزاع الثلاث نقاط لفريق جرس الحدود ووصولهن للنقطة 32 فى ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز اللاعب موسيس فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء من رأسية متقنة لمحمد عبد الفتاح تاحا وضعها موسيس برأسه قوية فى المرمى محرزا هدف فريقه الوحيد .

ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 وسموحة يتعادل سلبيا امام الجونة



استطاع فريق سموحة بقيادة مديره الفنى حسام حسن أن يرفع رصيده إلى النقطة 35 فى ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 وذلك بعد التعادل أمام الجونة سلبيا ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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سموحة وصل للمركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بينما احتل الجونة المركز الثامن برصيد 36 نقطة فى ترتيب جدول الدورى المصرى اليوم بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 والاتحاد السكندرى يهزم النجوم



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 حيث اقتنص الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية من انياب نظيره النجوم فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 حيث احرز هدفي الاتحاد السكندري كل من خالد قمر وخالد الغندور في الدقيقة 25 و72 علي الترتيب، بينما احرز هدف النجوم مدافعه محمود فتح الله في الدقيقة 90 .

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 حيث بعد هذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري الي النقطة 36 ويصبح في المركز الثامن ، بينما يستمر النجوم في المركز الاخير برصيد 25 نقطة .

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 وبيراميدز يتعادل مع المقاصة



وصل بيراميدز إلى النقطة 64 محافظا على صدارته ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 بعد التعادل مع المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب.

وصيل رصيد المقاصة عند النقطة 42 فى المركز السادس بترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 والمصرى يتعادل مع دجلة



رفع المصرى البورسعيدى رصيده إلى النقطة 47 فى المركز الرابع بترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019 وذلك بعد التعادل أمام وادى دجلة بدون أهداف.

وصل وادى دجلة للنقطة 35 فى المركز الخامس عشر بترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2019.