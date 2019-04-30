شكرا لقرائتكم حلمى طولان: الفوز على النجوم يرفع دوافعنا لتخطى عقبة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندري أنه راضى عن اداء لاعبى الفريق أمام النجوم بالمباراة التى جمعتهم ضمن مبارايات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز والى أنتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

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وأضاف حلمى طولان خلال تصريحات صحفية عقب المباراة أن الفوز اليوم يعطى دفعة قوية للاعبين خلال الفترة المقبلة وقبل مواجهة الاسماعيلى فى بطولة كأس مصر.

وأشار حلمى طولان أنه قام بمنح لاعبى الفريق السكندرى راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة و العودة لمعسكر مغلق بمدينة القاهرة أستعدادا لمباراة الاسماعيلى فى ملعب الجبل الاخضر بالمقاولون العرب .