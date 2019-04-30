شكرا لقرائتكم المصرى ودجلة حبايب فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خيم التعادل السلبي على مباراة المصري و ووادي دجلة فى اللقاء الذى أقيم باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري ، ليرتفع رصيد المصري للنقطة 47 فى جدول الدوري ، كما ارتفع رصيد دجلة للنقطة 35 فى المركز العاشر ليضمن البقاء فى الدوري بنسبة كبيرة. بدأ المصري بتشكيل مكون من: حراسى المرمى: أحمد مسعود الدفاع: عمر كمال واحمد شوشه ومحمود حمد وكريم العراقي الوسط فريد شوقي - سعيدو سنمبوري – ايزي إيميكا الهجوم: اسلام عيسى احمد ياسر - محمود وادي بينما جاءت تشكيلة دجلة على النحو التالى: Advertisements حراسة المرمى: محمد عبد المنصف الدفاع: إسحاق يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أسامة العزب الوسط: محمود عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس - إبراهيما نداى الهجوم: محمد رضا - حسام عرفات الشوط الأول جاءت أحداث الشوط الأول هجومية و أكثر استحواذاً على الكرة من قبل لاعبي وادي دجلة بفضل تحركات لاعبيه لرغبتهم فى خطف النقاط الثلاث للبقاء رسمياً فى الدوري ، بينما لعب المصري على التأمين الدفاعي للحفاظ على شباكه نظيفة معتمداً على الهجمات المرتدة لكن دون ترجمة لأهداف. الشوط الثاني لم يتغير أداء الشوط الثاني عن الأول ، سيطرة للاعبي دجلة بتناقل الكرة أكثر من مرة ووصلو لمرمى المصري لكن دون ترجمة لأهداف ، بينما لعب المصري على التعادل والحصول على نقطة للحفاظ على مركزه الرابع فى جدول الدوري المصري ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى ودجلة حبايب فى الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.