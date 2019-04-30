شكرا لقرائتكم الغندور : لاعبو الزمالك يعانون من الإجهاد أكثر من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن سبب تراجع مستوى لاعبي الزمالك فى الفترة الأخيرة يرجع بصورة كبيرة إلى الاجهاد وضغط المباريات. Advertisements أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن جروس اعتمد على 15 لاعبا خاض بها جميع البطولات. تابع الغندور :" لاعبو الزمالك يعانون من الاجهاد أكثر من الأهلى خاصة أن إدارة القلعة الحمراء دعمت فريقها بأكثر من لاعب فى النصف الثانى من يناير وساهم ذلك فى تقليل الضغط على اللاعبين".

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