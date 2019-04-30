بيراميدز يواصل تربعه على صدارة الدورى بالتعادل مع المقاصة...

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جدة - عمرو شويل واصل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفنى رامون دياز تربعه على صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى، برصيد 64 نقطة بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وتقدم بيراميدز على المقاصة بهدف أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 29 من عمر المباراة، ثم أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 87 لينجح الفريق الفيومى فى إخماد ثورة بيراميدز التى هزمت الأهلي والزمالك مؤخراً.
وضم تشكيل المقاصة كلاً من.. محمد كوكو لحراسة المرمى، الدفاع: عصام صبحى – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى، الوسط: أحمد محسن – مصطفى شبيطة – باولن فوافى – ميدو جابر – صلاح عاشور، الهجوم: جون أنطوى.
ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي. الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر - رجب بكار. الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد مجدي "أفشة" - عبد الله السعيد – كينو. الهجوم: عمر خربين - كريستيان بينافينتي.
وكان قطار فريق بيراميدز نجح فى دهس الأهلى والزمالك بالفوز على كل منهما بهدف دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدورى، قبل أن ينجح المقاصة فى إيقاف قطاره بالتعادل الإيجابى.
بهذه النتيجة يستمر بيراميدز فى إعتلاء صدارة الدورى برصيد 64 نقطة، فيما إرتفع رصيد المقاصة للنقطة 42 محتلاً المركز السادس بجدول المسابقة.
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