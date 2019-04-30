شكرا لقرائتكم بعد الصعود للممتاز ..مدرب أسوان يقضى معايشة بالدوري الإنجليزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قضى مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز فترة معايشة بالدوري الإنجليزي تشامبيونشيب من خلال نادى ميدلسبرة أحد أندية الدرجة الأولى في انجلترا.

وأبدى عبد العاطى اندهاشه من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الإنجليزي رغم أنه ينافس في دوري الدرجة الأولى وفرصه صعبة في التأهل للبريميرليج الموسم المقبل.

وتأهل فريق أسوان للدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني بعد منافسة شرسة مع فريق بنى سويف.



مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان فى ميدلسبرة

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مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان فى ميدلسبرة



مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان فى ميدلسبرة



مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان فى ميدلسبرة



مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان فى ميدلسبرة



مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان فى ميدلسبرة