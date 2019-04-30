شكرا لقرائتكم رسمياً.. أبها أول الصاعدين إلى دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، عن تأهل فريق أبها رسميا إلى دوري المحترفين وذلك بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام النجوم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.

وصعد نادي أبها كأول المتأهلين من دوري الأولى إلى المحترفين، بعدما جمع 65 نقطة من 35 مباراة، وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني وفريق الخليج المتواجد ثالثا برصيد "58 نقطة، وساهمت نتائج الجولة في حسم أبها مقعده للصعود ليصبح أول الصاعدين.

وقال حساب نادي أبها عبر "تويتر" : مبروك صعود الفريق الأول لكرة القدم لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019 – 2020.