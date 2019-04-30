شكرا لقرائتكم راكيتيتش: لاعبو برشلونة "يطيعون" أوامر ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب على مر التاريخ، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق الكتالوني يطيعون أوامره.

وقال راكيتيتش في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ذهاب نصف نهائي كأس دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول: عندما يقول قائدنا ميسي أي شيء فإننا نطيعه بصرف النظر عما يقوله، ليو كان بطلا للدوري الإسباني عشر مرات في آخر 15 عاما، نحن نتابعه وهو يرفع كأس البطولة بسعادة وحماس، هذا الأمر يثير حماس الجميع.

وأشار: إذا كان ميسي لا يزال يشعر بالسعادة مع كل لقب يحرزه برشلونة فما بالك بما يحدث معنا؟ نحن برشلونة، علينا أن نتبع ما يقوله أفضل لاعب في التاريخ.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني يوم الماضي وتأهل الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا بجانب بلوغه المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا حيث يواجه ليفربول الإنجليزي في مباراة الذهاب يوم الأربعاء.