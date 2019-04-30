أياكس يهزم توتنهام في لندن ويخطو نحو النهائي

اسماء السيد - خطا أياكس أمستردام الهولندي خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام الإنكليزي 1-صفر الثلاثاء في لندن في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دوني فان دي بيك الهدف الوحيد في الدقيقة 15، وقرب فريقه من المباراة النهائية الأولى منذ 1996 والسادسة في تاريخه المرصع بأربعة ألقاب في المسابقة.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام. ويلعب برشلونة الإسباني مع ضيفه ليفربول الإنكليزي غدا في برشلونة في ذهاب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

ملخص المباراة: