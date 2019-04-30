الإسماعيلى يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة أمام الحرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي تجميد مستحقات لاعبي الفريق بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، في إطار الدوري المصري الممتاز. كان فريق حرس الحدود قد حقق فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى لينعش آماله فى البقاء بالدورى. ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 37 نقطة.

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