شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الفوز بمباراة النجوم دفعة معنوية قبل لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى أنه راضٍ عن أداء لاعبى الفريق أمام النجوم بالمباراة التى جمعتهما ضمن مبارايات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

وأضاف حلمى طولان خلال تصريحات صحفية عقب المباراة أن الفوز اليوم يعطى دفعة قوية للاعبين خلال الفترة المقبلة وقبل مواجهة الإسماعيلى فى بطولة كأس مصر.

وأشار حلمى طولان إلى أنه قام بمنح لاعبى الفريق السكندرى راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة والعودة لمعسكر مغلق بمدينة القاهرة استعدادًا لمباراة الإسماعيلى فى ملعب الجبل الأخضر بالمقاولون العرب .

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